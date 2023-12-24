Миколенко - у трійці найкращих гравців АПЛ за зростом середньої оцінки від WhoScored

Джерело - Чемпіон.
Захисник Евертона Віталій Миколенко увійшов до трійки гравців АПЛ, у яких найбільше виросла середня оцінка за проведені матчі у порівнянні з минулим сезоном.
Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.
У минулій кампанії показник українця складав 6.56, а у поточній – 7.15. Різниця становить +0.59.
Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ
Більше лише в Ентоні Гордона з Ньюкасла (+0.83) та Педру Нету з Вулвергемптона (+0.81).
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