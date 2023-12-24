Миколенко - у трійці найкращих гравців АПЛ за зростом середньої оцінки від WhoScored

Цього сезону середній бал українця за матч в АПЛ складає 7,15

Джерело - Чемпіон.

Захисник Евертона Віталій Миколенко увійшов до трійки гравців АПЛ, у яких найбільше виросла середня оцінка за проведені матчі у порівнянні з минулим сезоном.

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

У минулій кампанії показник українця складав 6.56, а у поточній – 7.15. Різниця становить +0.59.

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Більше лише в Ентоні Гордона з Ньюкасла (+0.83) та Педру Нету з Вулвергемптона (+0.81).

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