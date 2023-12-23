Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ

Сміх сміхом, але Евертону штучно запороли чудовий момент...

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Тоттенгемом та Евертоном стався кумедний епізод.

Під завісу першого тайму гості провели непогану атаку, яку завершував Віталій Миколенко, проте (мабуть, через витівку болбоїв) змушений був завдавати удару відразу по 2 м'ячах.

Відео

В підсумку Евертон програв із рахунком 1:2, перервавши свою 4-матчеву переможну серію в АПЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua