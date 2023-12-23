Головне
Магучіх - переможниця рейтингу найкращих спортсменів України 2023 року
Вчора 10:54 852
Хргович переміг де Морі у першому раунді
Сьогодні 19:36 176
Евертон з Миколенком поступився Тоттенгему, Борнмут із Забарним дотиснув Ноттінгем: результати 18 туру АПЛ
Сьогодні 18:59 515
Скапінцев підписав контракт з Нью-Йорк Нікс
Сьогодні 18:24 238
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Сьогодні 16:58 17901
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 16:48 1382
Тетяна Степанова – найкращий тренер 2023 року
Сьогодні 15:30 227
Меркушина перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті України
Сьогодні 14:52 284
Збірна України з футболу U-21 – найкраща команда року
Сьогодні 14:48 471
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році
Сьогодні 14:30 7689
Блоги
Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ
Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ Андрій Дунець
Сьогодні 19:28 588
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Максим Розенко
Сьогодні 16:48 1381
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
Вчора 15:32 27737
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Вчора 15:28 148284
Трубін пропустив красень-гол після шаленого дальнього удару в матчі з командою 2-го дивізіону
Трубін пропустив красень-гол після шаленого дальнього удару в матчі з командою 2-го дивізіону Андрій Дунець
Вчора 10:32 857
Фото дня: Світоліна привчає свою 1-річну донечку до української мови
Фото дня: Світоліна привчає свою 1-річну донечку до української мови Андрій Дунець
Вчора 08:07 7233
Мені подзвонив Вейн: UKE - історія перемог вільних українців одержить продовження
Мені подзвонив Вейн: UKE - історія перемог вільних українців одержить продовження Андрій Твердохліб
20.12.2023 17:29 2488
"Шахи – це спорт, мистецтво та наука", – переможець благодійного шахового турніру юристів
"Шахи – це спорт, мистецтво та наука", – переможець благодійного шахового турніру юристів Юрко Юрченко
20.12.2023 14:48 537
Відео дня: Мудрик заступився за партнера по Челсі, схопивши за горло зірку Ньюкасла
Відео дня: Мудрик заступився за партнера по Челсі, схопивши за горло зірку Ньюкасла Андрій Дунець
20.12.2023 10:26 3302 1
Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар
Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар Андрій Дунець
20.12.2023 08:11 5390
Довбик холоднокровно реалізував пенальті в матчі Ла Ліги, довівши рахунок до розгромного
Довбик холоднокровно реалізував пенальті в матчі Ла Ліги, довівши рахунок до розгромного Андрій Дунець
19.12.2023 07:19 1736
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка Андрій Дунець
18.12.2023 23:07 2132
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу Андрій Дунець
18.12.2023 17:34 1084
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Максим Розенко
18.12.2023 12:10 1558
Росіянин Рубльов влаштував істерику під час матчу виставкового турніру в Лондоні
Росіянин Рубльов влаштував істерику під час матчу виставкового турніру в Лондоні Андрій Дунець
18.12.2023 10:11 1536
Лунін пропустив гол після єдиного удару в площину своїх воріт у матчі з Вільярреалом
Лунін пропустив гол після єдиного удару в площину своїх воріт у матчі з Вільярреалом Андрій Дунець
18.12.2023 09:05 1375
Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою
Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою Андрій Дунець
18.12.2023 07:15 2333
Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар
Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар Андрій Дунець
17.12.2023 00:41 3364
"Мудрик – один із найгірших трансферів усіх часів": іноземні фани кепкують з українця після неточного удару в матчі АПЛ
"Мудрик – один із найгірших трансферів усіх часів": іноземні фани кепкують з українця після неточного удару в матчі АПЛ Андрій Дунець
16.12.2023 20:19 4850
Прощавай, королю штрафних ударів! Рік тому не стало Синиші Михайловича
Прощавай, королю штрафних ударів! Рік тому не стало Синиші Михайловича Андрій Дунець
16.12.2023 18:38 3338
Прямі трансляції

Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ

Сміх сміхом, але Евертону штучно запороли чудовий момент...
Сьогодні 19:28 Андрій Дунець 602 0
Курйоз дня: Миколенко був змушений пробити по 2 м'ячах одночасно в матчі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Тоттенгемом та Евертоном стався кумедний епізод.

Під завісу першого тайму гості провели непогану атаку, яку завершував Віталій Миколенко, проте (мабуть, через витівку болбоїв) змушений був завдавати удару відразу по 2 м'ячах.

Відео

В підсумку Евертон програв із рахунком 1:2, перервавши свою 4-матчеву переможну серію в АПЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам 1382
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні в 2024 році 7689
Дженоа з Малиновським дотиснула Сассуоло, Мілан вирвав нічию у Салернітани: результати 17 туру Серії А Дженоа з Малиновським дотиснула Сассуоло, Мілан вирвав нічию у Салернітани: результати 17 туру Серії А 1177
Міллер на 48 кг переважив Дюбуа напередодні бою Міллер на 48 кг переважив Дюбуа напередодні бою 8843
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 17901
В Оболонь надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб В Оболонь надійшла групова повістка від ТЦК на 25 осіб 1334
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 331880 9
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 312390
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 44297 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32092
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37490
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62112 1