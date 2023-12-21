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Гендиректор Баварії: Двері Суперліги для нас залишаються закритими

Ян-Крістіан Дрізен прокоментував рішення Суду Європейського союзу щодо Суперліги.
Сьогодні 16:10 262 0
Гендиректор Баварії: Двері Суперліги для нас залишаються закритими
#Баварія, #Суперліга

Джерело - fcbayern.com.

Баварія не буде виступати у Європейській Суперлізі.

Про це розповів генеральний директор мюнхенців та віцеголова Асоціації європейських клубів Ян-Крістіан Дрізен.

"Ми взяли до відома рішення Європейського Суду. Однак це не змінює позиції Баварії та позиції ECA про те, що таке змагання буде являти собою атаку на важливість національних ліг і статику європейського футболу.

Бундесліга є основою Баварії, так само як усі національні ліги є основою європейських футбольних клубів. Тому наш обов'язок і наше глибоке переконання зміцнювати їх, а не послаблювати.

Ми також підтримуємо європейські клубні змагання під егідою УЄФА. Отже, це ще раз дуже ясно: двері Суперліги для Баварії залишаються закритими", - заявив Дрізен.

Раніше визначився формат нової Європейської Суперліги.

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