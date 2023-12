Кімпембе підписав новий контракт з ПСЖ

ПСЖ підписав новий контракт про співпрацю з центральним захисником команди Преснелем Кімпембе.

Про це повідомляє пресслужба парижан.

Нова угода між сторонами розрахована до літа 2026 року.

ПСЖ - Мец 3:1: огляд матчу Ліги 1

Кімпембе знаходиться у системі ПСЖ з 2005 року.

The story goes on ❤️💙#Kimpembe2026 #MadeInParis



pic.twitter.com/YDAggrEZnI