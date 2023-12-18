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Рікельме обраний президентом Бока Хуніорс

Вибори президента аргентинського клубу відбулися в кінці минулого тижня.
Сьогодні 18:40 156 0
Рікельме обраний президентом Бока Хуніорс
#Бока Хуніорс

Джерело - footboom1.com.

Новим президентом Бока Хуніорс став колишній півзахисник команди Хуан Роман Рікельме.

Про це повідомляє ESPN.

За результатами підрахунку половини голосів Рікельме має 64,4% голосів. Клуб вже оголосив про його перемогу. Його конкурент Андрес Ібарра має 35,3%

Нагадаємо, Хуан Роман Рікельме виступав за Бока Хуніорс із 1996-го до 2002-го і з 2007 до 2014 року.  У складі аргентинського клубу він тричі вигравав Кубок Лібертадорес. З 2019 року Рікельме обіймав посаду віцепрезидента клубу.

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