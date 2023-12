Захисник Боруссії Менхенгадбах Ельведі може перейти в клуб АПЛ

Центральний захисник Боруссії Менхенгладбах Ніко Ельведі може продовжити карʼєру в АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

27-річний швейцарець має попит від декількох клубів Англійської Премʼєр-ліги.

У його контракті є пункт про клаусулу у 10 мільйонів євро, який буде автоматично активований влітку 2024 року.

