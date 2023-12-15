Головне
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу
Вчора 20:50 740
Дженоа з Малиновським відібрала очки в Ювентуса в 16 турі Серії А
Вчора 23:39 285
NAVI перемогли G2 та вийшли у півфінал BLAST Premier World Final 2023
Вчора 16:58 350
Доль виграв спринт на Кубку світу в Ленцергайде, українці - за межами топ-20
Вчора 16:32 554
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Вчора 15:45 97098
Шахтар заробив солідну суму за виступ у Лізі чемпіонів-2023/24
Вчора 15:22 991
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 14:44 20344
Збірна України вперше в історії виграла змішану естафету на Юніорському Кубку IBU
Вчора 13:08 521
Український боксер отримав 70 доларів за свій дебютний бій
Вчора 12:58 16806
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан
Вчора 12:52 6895
Прямі трансляції

Захисник Боруссії Менхенгадбах Ельведі може перейти в клуб АПЛ

його контракті є пункт про клаусулу у 10 мільйонів євро
Вчора 23:05 183 0
Захисник Боруссії Менхенгадбах Ельведі може перейти в клуб АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Боруссія Менхенгладбах, #Ніко Ельведі

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Боруссії Менхенгладбах Ніко Ельведі може продовжити карʼєру в АПЛ.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

27-річний швейцарець має попит від декількох клубів Англійської Премʼєр-ліги.

У його контракті є пункт про клаусулу у 10 мільйонів євро, який буде автоматично активований влітку 2024 року.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна опустилась на одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна опустилась на одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 72939 7
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 310262
Дівчина дня. Вродлива, талановита, успішна - Влада Седан Дівчина дня. Вродлива, талановита, успішна - Влада Седан 34419 1
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 25082
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 97098
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 28473
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 146029
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110389 4
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37356
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33428
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32417
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11199