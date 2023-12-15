Захисник Боруссії Менхенгадбах Ельведі може перейти в клуб АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Боруссії Менхенгладбах Ніко Ельведі може продовжити карʼєру в АПЛ.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
27-річний швейцарець має попит від декількох клубів Англійської Премʼєр-ліги.
У його контракті є пункт про клаусулу у 10 мільйонів євро, який буде автоматично активований влітку 2024 року.
🆕 News Nico #Elvedi: In the summer of 2024, he has a release clause in the range of €10m! ✍️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 15, 2023
The 27 y/o central defender from @borussia has inquiries from the Premier League on the table. @SkySportDE 🇨🇭 pic.twitter.com/M1GANmRNUu
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!