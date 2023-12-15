Хіменес зламав руку після матчу з Барселоною

Уругваєць зламав руку, вдаривши кулаком об стіном

Джерело - Barca Universal.

Захисник Атлетіко Хосе Хіменес отримав травму після матчу 15-го туру Ла-Ліги проти Барселони (0:1).

Про це повідомляє Barca Universal.

Він був розлючений після протистояння з колишнім одноклубником Жоау Феліксом.

Уругвайця замінили у перерві, а після гри, розчарований поразкою своєї команди та інцидентом з нападником Барселони, він вдарив кулаком об стіну і зламав руку.

Наступного дня Хіменес переніс операцію, що не завадило йому зіграти у наступних матчах команди проти Альмерії та Лаціо.

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