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Хіменес зламав руку після матчу з Барселоною

Уругваєць зламав руку, вдаривши кулаком об стіном
Вчора 22:52 245 0
Хіменес зламав руку після матчу з Барселоною
Фото: Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Хіменес

Джерело - Barca Universal.

Захисник Атлетіко Хосе Хіменес отримав травму після матчу 15-го туру Ла-Ліги проти Барселони (0:1).

Про це повідомляє Barca Universal.

Він був розлючений після протистояння з колишнім одноклубником Жоау Феліксом. 

Уругвайця замінили у перерві, а після гри, розчарований поразкою своєї команди та інцидентом з нападником Барселони, він вдарив кулаком об стіну і зламав руку.

Наступного дня Хіменес переніс операцію, що не завадило йому зіграти у наступних матчах команди проти Альмерії та Лаціо.

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