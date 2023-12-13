Фонсека: Шахтар дивиться на матч з Порту як на боротьбу в ім'я своєї країни

Гравці Шахтаря будуть грати за Україну в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Порту.

Про це розповів колишній тренер "гірників" Паулу Фонсека.

"Ця гра буде відрізнятися від першого матчу. Сьогодні життя для Порту ускладниться, тому що тоді в Шахтаря було кілька втрат. Тільки з великими складнощами Порту зможе подолати цю перешкоду. І є фактор, який також доводиться враховувати.

Порту - Шахтар: онлайн-трансляція

Він пов'язаний з тим, що Шахтар дивиться цей матч не лише в спортивному сенсі, а й як на боротьбу в ім'я своєї країни, яка продовжує зазнавати різні з боку росії. Я не сумніваюся, що розмова з апеляцією до національних почуттів гравців, вони битимуться за свою Батьківщину. Насправді в цьому навіть немає необхідності, тому що вони самі переживають через ситуацію в Україні", – сказав Фонсека.