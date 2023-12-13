Порту - Шахтар: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє з португальським Порту в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч відбудеться в Португалії в середу, 13 грудня. Початок о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 5 4 0 1 10-3 12 2 Порту 5 3 0 2 10-5 9 3 Шахтар 5 3 0 2 7-7 9 4 Антверпен 5 0 0 5 3-15 0

Факти про матч