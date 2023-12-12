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Ван Леувен може очолити європейський клуб

Сьогодні 14:45 206 0
Ван Леувен може очолити європейський клуб
#Патрік ван Леувен

Джерело - Чемпіон.

Колишній наставник луганської Зорі та донецького Шахтаря Патрік ван Леувен близький до того, щоб продовжити свою тренерську кар'єру за кордоном.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"У ван Леувена, за моєю інформацією, є дві пропозиції більш-менш конкретних. Одна пропозиція – зараз говорять про Вестерло, клуб Сергія Сидорчука. Там змінився тренер, зараз виконуючим обов'язки його помічник. Керівництво шукає нового тренера. Але зарплата ван Леувена у "Шахтарі", яка, за моєю інформацією, досі виплачується клубом, бо там чинний контракт, – це серйозні гроші.

Якщо умовно йому платять 50 тисяч у валюті, то зараз, якщо він погодиться на пропозицію Вестерло на 13 чи 17 тисяч, Шахтар за контрактом має право нічого не платити. Є ще варіант на Кіпрі. Можливо, там краще", – сказав Співаковський.

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