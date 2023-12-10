Анчелотті випустить Кепу в стартовому складі на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У наступному матчі ворота Реала захищатиме Кепа Аррісабалага.
Про це повідомляє Cope.
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У вівторок мадридці на виїзді зіграють з Уніоном у 6-му турі Ліги чемпіонів, ця грає має стати першою для іспанського голкіпера після травми.
Команда вже гарантувала собі перше місце у групі.
💥 Informa @miguelitocope— Tiempo de Juego (@tjcope) December 9, 2023
✅ Kepa jugará el próximo martes ante el @fcunion
🏥 El portero del @realmadrid sufrió hace un mes una lesión en el músculo aductor largo del muslo derecho pic.twitter.com/6JLYnrO6S1
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