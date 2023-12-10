Головне
Харлан здобула срібло на етапі Гран-прі в Орлеані
Вчора 22:07 573
Шахтар виходитиме на ринок Саудівської Аравії
Сьогодні 12:49 137
Лейкерс виграли внутрішньосезонний турнір НБА
Сьогодні 09:24 205
Коламбус Крю з Чеберком здолав Лос-Анджелес та виграв МЛС
Сьогодні 08:44 247
Хейні переміг Прогрейса рішенням суддів і здобув титул WBC у першій напівсередній вазі
Сьогодні 08:36 401
Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги
Вчора 23:58 873
Збірна України назвала склади на естафети у Гохфільцені
Вчора 22:40 534
Айнтрахт розгромив Баварію, Лейпциг переграв Боруссію Дортмунд: результати 14 туру Бундесліги
Вчора 21:37 799
Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ
Вчора 21:28 1479
Марусич покинув Верес
Вчора 20:44 339
Прямі трансляції

Анчелотті випустить Кепу в стартовому складі на матч Ліги чемпіонів

Команда вже гарантувала собі перше місце у групі ЛЧ
Сьогодні 12:37 186 0
Анчелотті випустить Кепу в стартовому складі на матч Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images
#Кепа, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У наступному матчі ворота Реала захищатиме Кепа Аррісабалага.

Про це повідомляє Cope.

  Анчелотті: Можливо, я буду ротувати Луніна та Кепу

У вівторок мадридці на виїзді зіграють з Уніоном у 6-му турі Ліги чемпіонів, ця грає має стати першою для іспанського голкіпера після травми.

Команда вже гарантувала собі перше місце у групі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса Відео дня: Лунін виконав 2 блискучі сейви в матчі Ла Ліги проти Бетіса 1597
Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги 873
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 7831
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 20951
Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені 1812
Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ 1479
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4334
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43949 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 58130 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 69750
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123614
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 309249