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Анчелотті: Можливо, я буду ротувати Луніна та Кепу

Сьогодні 18:35 217 0
Анчелотті: Можливо, я буду ротувати Луніна та Кепу
Фото: Getty Images

Воротар Реала, який зіграє в матчі 16-го туру Ла Ліги проти Бетіса, ще не визначений.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Кепа чи Лунін? Кепа повернувся. Добре мати двох чудових воротарів. Завтра я зроблю вибір. Лунін був хорошим в останніх матчах, але з Кепою нічого не змінилося - він має нашу повну довіру. Неважливо, хто буде грати. В нас все буде добре. Можливо, я буду ротувати їх у цих іграх", - сказав Анчелотті.

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