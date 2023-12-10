Тоттенгем продовжує цікавитися Забарним

Джерело - Mirror.
Тоттенгем продовжує стежити за захисником Борнмута Іллею Забарним та вважає його одним з варіантів для підсилення захисту.
Про це повідомляє Mirror.
Лондонці робили спроби підписати футболіста ще тоді, коли він виступав за Динамо.
Тоттенгем - Вест Гем 1:2: огляд матчу
Кандидатура Забарного залишилася у списках клубу попри зміну рекрутингового персоналу "шпор" з новим технічним директором Йоханом Ланге.
Трансфер українця в Тоттенгем може відбутися в зимове трансферне вікно.
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