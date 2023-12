Гравців Манчестер Сіті звинуватили у неповазі до арбітра

Футбольна асоціація Англії (FA) офіційно висунула Манчестер Сіті звинувачення за поведінку гравців команди щодо головного арбітра матчу з Тоттенгемом Саймона Хупера.

Про це повідомляє FA.

У компенсований час гравці Манчестер Сіті розігнали швидку контратаку. Гравець Тоттенгема збив Ерлінга Голанда у центрі поля, але норвежець моментально піднявся з газону та чудовою передчею вивів свого одноклубника Джека Гріліша один на один з голкіпером "шпор".

Однак у цей момент рефері вирішив обірвати небезпечну атаку Манчестер Сіті. Причому одразу Хупер не зафіксував фол проти Голанда, оскільки м'яч залишився під контролем "місцян", але потім просвистів порушення правил і зупинив гру, таким чином зірвавши вихід Гріліша на побачення з воротарем Тоттенгема.

Після цього епізоду кілька гравців Сіті "налетіли" на суддю, і Хупер був змушений заспокоювати їх жовтими картками. Зокрема, попередження отримав Ерлінг Голанд. Після фінального свистка норвежець не заспокоївся і накричав на Хупера, висловлюючи своє невдоволення його манерою суддівства.

Манчестерському клубу було висунуто звинувачення за те, що "містяни" не змогли забезпечити належну поведінку своїх футболістів. Сіті зможе відповісти на звинувачення FA до 7 грудня.

✅ Plays advantage

✅ Blows for a foul after the ball has been played



I don’t think I’ve ever seen a decision like it in all my years watching football 😂



pic.twitter.com/hz24v3pJwj