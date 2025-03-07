NAVI сенсаційно поступились SAW на ESL Pro League Season 21

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere з поразки розпочала один з найбільших турнірів весняного сезону з Counter-Strike – ESL Pro League Season 21.

Український колектив підійшов до змагання, як чинний чемпіон EPL. У вересні "Народжені Перемагати" здобули видовищну перемогу над Eternal Fire (3 : 2) у гранд-фіналі минулого сезону.

У матчі першого туру другого групового етапу українська команда поступилась португальській SAW, що займає 21-й рядок рейтингу HLTV.org.

Зустріч завершилась з рахунком 1:2. NAVI виграли першу карту Inferno з рахунком 13:3, проте поступились у двох наступних Nuke (9:13) та Ancient (4:13)

Зазначимо, що чемпіонат проходить у Стокгольмі, а призовий фонд складає 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, у лютому NAVI програли російському колективу Spirit (1) у матчі за вихід у фінал престижного турніру з Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.