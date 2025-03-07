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Гераскевич та Лавренюк пробились у вирішальний заїзд ЧС-2025

Олександр Булава — 7 березня 2025, 19:36
Гераскевич та Лавренюк пробились у вирішальний заїзд ЧС-2025
Владислав Гераскевич
IBSF

Українці Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк відібралися до четвертого заїзду на чемпіонаті світу зі скелетону, який проходить в американському Лейк-Плесіді.

Гераскевич після трьох проїздів посів сьоме місце, Лавренюк дебютує у четвертому спуску з 21 результатом.

Вирішальний раунд чоловічого турніру ЧС-2025 зі скелетону стартує о 19:49 за київським часом. Трансляція доступна на Суспільне Спорт.

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Нагадаємо, Гераскевич повторив особистий рекорд на Євро-2025, посівши 10 місце. Також він став сьомим у загальному заліку Кубку світу та виграв перше в кар'єрі золото на Кубку Європи.

Раніше стало відомо, що Йоханнес Клебо став найтитулованішим лижником в історії чемпіонатів світу.

Владислав Гераскевич Скелетон Ярослав Лавренюк

Владислав Гераскевич

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