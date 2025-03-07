Гераскевич та Лавренюк пробились у вирішальний заїзд ЧС-2025

Українці Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк відібралися до четвертого заїзду на чемпіонаті світу зі скелетону, який проходить в американському Лейк-Плесіді.

Гераскевич після трьох проїздів посів сьоме місце, Лавренюк дебютує у четвертому спуску з 21 результатом.

Вирішальний раунд чоловічого турніру ЧС-2025 зі скелетону стартує о 19:49 за київським часом. Трансляція доступна на Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Гераскевич повторив особистий рекорд на Євро-2025, посівши 10 місце. Також він став сьомим у загальному заліку Кубку світу та виграв перше в кар'єрі золото на Кубку Європи.

Раніше стало відомо, що Йоханнес Клебо став найтитулованішим лижником в історії чемпіонатів світу.