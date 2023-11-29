Шевченка пропонували Мілану як головного тренера до кінця сезону

Джерело - Чемпіон.
Певні посередники пропонували Мілану Андрія Шевченка на посаду головного тренера до кінця сезону.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Мілан - Боруссія Дортмунд 1:3: огляд матчу
Мілан може звільнити наставника Стефано Піолі.
Однак, профайл Шевченка не повністю переконує керівництво Мілана у тому, що українець зараз є найкращою кандидатурою.
Andriy #Shevchenko has been offered to #ACMilan by some intermediaries as a possible coach until June for the ferryman role, but his profile doesn’t fully convince #Milan’s management. Reminder: Stefano #Pioli’s contract (€4,2M/year) expires in 2025. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 29, 2023
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