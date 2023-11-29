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Шевченка пропонували Мілану як головного тренера до кінця сезону

Мілан може звільнити наставника Стефано Піолі
Сьогодні 16:34 305 0
Шевченка пропонували Мілану як головного тренера до кінця сезону
Фото: Getty Images
#Боруссія Дортмунд, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Певні посередники пропонували Мілану Андрія Шевченка на посаду головного тренера до кінця сезону.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

  Мілан - Боруссія Дортмунд 1:3: огляд матчу

Мілан може звільнити наставника Стефано Піолі.

Однак, профайл Шевченка не повністю переконує керівництво Мілана у тому, що українець зараз є найкращою кандидатурою.

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