Шевченка пропонували Мілану як головного тренера до кінця сезону

Певні посередники пропонували Мілану Андрія Шевченка на посаду головного тренера до кінця сезону.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Мілан - Боруссія Дортмунд 1:3: огляд матчу

Мілан може звільнити наставника Стефано Піолі.

Однак, профайл Шевченка не повністю переконує керівництво Мілана у тому, що українець зараз є найкращою кандидатурою.

Andriy #Shevchenko has been offered to #ACMilan by some intermediaries as a possible coach until June for the ferryman role, but his profile doesn’t fully convince #Milan’s management. Reminder: Stefano #Pioli’s contract (€4,2M/year) expires in 2025. #transfers