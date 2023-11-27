Філіппов: Травма виглядає не зовсім приємно

Нападник Дніпра-1 Олександр Філіппов зазнав ушкодження над Чорноморцем (5:2) у 15-му турі УПЛ.

Форвард розповів про свою травму пресслужбі клубу.

"Стислі враження, начебто і перемогли, але так як рахунок розвивався – було 3:2 і ми у більшості грали десь з 30-ї хвилини, тому за рахунку 3:1 повинні були спокійніше грати. Але добре, що все так закінчилося – ми забили два голи й вдалося закрити гру. Щодо заміни у перерві, то так, отримав не те що сильно болючу травму, але трішки мене підкосили.

Після цього я вже не міг ні нормально бігати, ні ривок робити, тому краще нехай хтось свіжий вийде, чим я буду діяти тільки на 50 відсотків. І ви бачите, що Володя Танчик вийшов на заміну, віддав результативну передачу і забив гол, тому він молодець. Вітаю його і всю команду з перемогою.

Гол після вкидання з ауту? Ні, таку комбінацію не відпрацьовуємо. Добре, що Вовчик Адамюк побачив, що я залишився у штрафному майданчику майже один, точніше один в один, і була гарна можливість розгорнутися і пробити. Добре, що все так вийшло і вдалося забити гол.

Травма виглядає не зовсім приємно, але я гадаю, що все буде добре. Попереду є чотири-п’ять днів до наступного матчу проти Ворскли і буду робити все можливе, і плюс у нас гарні лікарі, які також зроблять усе можливе для мого найшвидшого повернення", - сказав Філіппов.

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