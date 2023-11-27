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Дніпро-1 - Чорноморець 5:2: огляд матчу УПЛ

Одеська команда грала в меншості з 26-ї хвилини
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Дніпро-1 - Чорноморець 5:2: огляд матчу УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув розгромну перемогу над Чорноморцем у межах 15-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 27 листопада

Дніпро-1 - Чорноморець 5:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Філіппов, 1:1  - 22 Авагімян, 2:1 - 49 Адамюк, 3:1 - 59 Леднєв, 3:2 - 76 Кузик, 4:2 - 90 Танчик, 5:2 - 90+2 Мірошніченко

Склади команд:

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сарапій, Сваток, Мірошніченко, Бабенко (Маркос Андре, 90), Рубчинський, Піхальонок (Вітіньо, 78), Лєднєв (Кравець, 82), Гуцуляк (Горбунов, 90), Філіппов (Танчик, 46)

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Пуріта, Пасіч, Каплієнко, Горін

Чорноморець: Варакута, Cалюк, Ієде (Вакула, 86), Путря, Брагару, Васильєв, Штогрін (Бойчук, 89), Кузик, Шпорн (Хадіда, 89), Бадібанга, Авагімян

Запасні: Шевченко, Білик, Ухань, Ситников

Попередження: Сарапій 20, Путря 66, Бадібанга 73, Штогрин 77

Вилучення: Авагміян 26

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