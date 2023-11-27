Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 здобув розгромну перемогу над Чорноморцем у межах 15-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
15 тур, 27 листопада
Дніпро-1 - Чорноморець 5:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 16 Філіппов, 1:1 - 22 Авагімян, 2:1 - 49 Адамюк, 3:1 - 59 Леднєв, 3:2 - 76 Кузик, 4:2 - 90 Танчик, 5:2 - 90+2 Мірошніченко
Склади команд:
Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сарапій, Сваток, Мірошніченко, Бабенко (Маркос Андре, 90), Рубчинський, Піхальонок (Вітіньо, 78), Лєднєв (Кравець, 82), Гуцуляк (Горбунов, 90), Філіппов (Танчик, 46)
Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Пуріта, Пасіч, Каплієнко, Горін
Чорноморець: Варакута, Cалюк, Ієде (Вакула, 86), Путря, Брагару, Васильєв, Штогрін (Бойчук, 89), Кузик, Шпорн (Хадіда, 89), Бадібанга, Авагімян
Запасні: Шевченко, Білик, Ухань, Ситников
Попередження: Сарапій 20, Путря 66, Бадібанга 73, Штогрин 77
Вилучення: Авагміян 26
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