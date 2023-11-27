Циганик спростував інформацію про розірвання оренди Яремчука у Валенсії

Валенсія не має наміру розривати орендну угоду з українським нападником Романом Яремчуком.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Чи правда, що Валенсія хоче розірвати орендну угоду з Яремчуком? Неправда. Головний тренер Валенсії Рубен Бараха дуже хотів Яремчука. Він його дивився у Бенфіці. Вони шукали нападника. Він дивився, він хотів Яремчука.

Можливо, десь треба акліматизуватись Роману, але те, що там пишуть – це все маячня. Це зараз просто видумують, вигадують, придумують, розказують. Яремчук - дуже позитивний і колективоутворюючий чоловік. Я його знаю дуже давно. Які у нього можуть бути певні проблеми в спілкуванні?" - сказав Циганик.