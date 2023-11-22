Валенсія може перервати оренду Яремчука

Джерело - sport.ua.
Валенсія, яка влітку орендувала у Брюгге українського форварда Романа Яремчука, може перервати договір та повернути гравця до клубу.
Про це повідомляє Voetbal Belgie.
Водночас Брюгге, не хоче платити Яремчуку зарплату і сподівається знайти йому нову команду.
Одним з претендентів на футболіста збірної України є Болонья. Команда йде у Серії A на 8-й позиції та шукає посилення складу.
Брюгге розраховує, що Яремчук так чи інакше до літа виступатиме в іншій команді, а далі клуб вирішуватиме, що робити з гравцем, чий контракт спливає лише 2026 року.
Нинішнього сезону Ла-Ліги Роман зіграв у 7 матчах і голів не забивав.
Раніше повідомлялося, що у Яремчука проблеми з адаптацією у Валенсії.