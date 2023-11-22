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Валенсія може перервати оренду Яремчука

Роман Яремчук може знову змінити клуб
Сьогодні 21:24 323 0
Валенсія може перервати оренду Яремчука
Фото - Getty Images
#Брюгге, #Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - sport.ua.

Валенсія, яка влітку орендувала у Брюгге українського форварда Романа Яремчука, може перервати договір та повернути гравця до клубу.

Про це повідомляє Voetbal Belgie.

Водночас Брюгге, не хоче платити Яремчуку зарплату і сподівається знайти йому нову команду.

Одним з претендентів на футболіста збірної України є Болонья. Команда йде у Серії A на 8-й позиції та шукає посилення складу.

Брюгге розраховує, що Яремчук так чи інакше до літа виступатиме в іншій команді, а далі клуб вирішуватиме, що робити з гравцем, чий контракт спливає лише 2026 року.

Нинішнього сезону Ла-Ліги Роман зіграв у 7 матчах і голів не забивав.

Раніше повідомлялося, що у Яремчука проблеми з адаптацією у Валенсії.

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