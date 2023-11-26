Спортдиректор Жирони - про трансфери Довбика та Циганкова: Це було непросто

Трансфери Віктора Циганкова з Динамо та Артема Довбика з Дніпра-1 були непростими для Жирони.

Про це розповів спортивний директор клубу Кіке Карсель.

Довбик: З Циганковим дуже зручно грати

"У цих двох випадках Циганкова і Довбика я можу вам сказати, що це було непросто. Обидва є гравцями збірної України, тому нам потрібно було зробити сміливий крок. Це велика перевага – бути близькими City Football Group, які підтримують нас та є сміливими, коли справа доходить до "дзвінків", – сказав Карсель.