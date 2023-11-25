Довбик: З Циганковим дуже зручно грати

Український нападник Жирони Артем Довбик має гарну комунікацію зі своїм співвітчизником Віктором Циганковим на футбольному полі.

Про це розповів сам футболіст.

"Комунікація з Циганковим? З Віктором у нас взагалі якась є комунікація. В принципі, мені подобається, як він грає – такий "ігровічок" у футбольному плані. З ним дуже приємно грати на футбольному полі, тому що він грає, як то кажуть, по-футбольному.

Він постійно тебе шукає, на тебе віддає. Я його розумію, що йому потрібно зробити – і ми так один одного доповнюємо. Я більше в ролі стовпа граю для нього – йому легше.

А для мене зручно, що він може на собі стягнути пару гравців, і вже потім, якщо я йому можу підіграти – я йому підіграю. Якщо бачу, що не можу – то вже сам десь в якихось моментах беру на себе гру. Тому ми один одного так доповнюємо в цьому плані, і з ним дуже зручно грати", – сказав Довбик.