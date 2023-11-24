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Квасниця: Рух не відсиджуватимемось в обороні у грі з Динамо

Ілля Квасниця прокоментував матч проти Динамо
Сьогодні 16:25 139 0
Квасниця: Рух не відсиджуватимемось в обороні у грі з Динамо
#Динамо Київ, #Рух Львів

Джерело - fcruhlviv.com.

Рух буде шукати свої шанси у матчі 15 туру УПЛ проти Динамо.

Про це розповів нападник львівського клубу Ілля Квасниця.

"Гра проти такого суперника є додатковою мотивацією. На Динамо, як і на Шахтар, потрібно правильно налаштуватись і ми хочемо змусити суперника грати у звичний для нас футбол.

Ми не відсиджуватимемось в обороні, а постараємось показати свої найкращі якості. Втім Рух серйозно ставиться до киян і це буде цікавий матч", - сказав Квасниця.

Нагадаємо, матч Динамо – Рух розпочнеться на 2 години раніше.

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