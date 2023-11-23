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Cане може отримати дискваліфікацію на 3 матчі збірної Німеччини

Сьогодні 11:20 168 0
Cане може отримати дискваліфікацію на 3 матчі збірної Німеччини

Збірна Німеччини 21 листопада програла Австрії (0:2) у контрольному матчі.

Про це повідомляє Sky Sports.

На 49-й хвилині зустрічі пряму червону картку отримав вінгер Бундестім Лерой Сане. Він штовхнув 2 руками в обличчя захисника суперника Філіпа Мвене.

Це видалення стало першим у кар'єрі Сане. Тепер Лерой може бути дискваліфікований щонайменше на 3 матчі збірної, оскільки правила ФІФА передбачають мінімальне покарання на 3 гри за подібні дії.

Залежно від оцінки дисциплінарної комісії, футболіст може отримати більш тривалу дискваліфікацію.

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