Джеррард: У Саудівській Аравії називаємо Роналду GOAT

Джерело - Чемпіон.
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду зробив вагомий внесок у розвиток футболу у Саудівській Аравії.
Про це заявив головний тренер Аль-Іттіфака Стівен Джеррард.
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"Я думаю, що коли Кріштіану Роналду, GOAT, як ми його тут, у Саудівській Аравії, називаємо, приїхав до країни у січні, то це була величезна подія. І він дійсно все ще може багато чого запропонувати світу футболу. Після приїзду Кріштіану, популярність ліги помітно зросла, і всі ці великі гравці переїхали до Саудівської Аравії фактично завдяки ньому", — заявив Джеррард.
🚨 Steven Gerrard: “I think the arrival of the GOAT, as we call him, was a huge deal, and he still has a lot to offer in football. After the arrival of Cristiano Ronaldo, the popularity of the league increased and other big named players moved to Saudi Arabia.” pic.twitter.com/dxLYftVcXS— TC (@totalcristiano) November 18, 2023
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