Джеррард: У Саудівській Аравії називаємо Роналду GOAT

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду зробив вагомий внесок у розвиток футболу у Саудівській Аравії.

Про це заявив головний тренер Аль-Іттіфака Стівен Джеррард.

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"Я думаю, що коли Кріштіану Роналду, GOAT, як ми його тут, у Саудівській Аравії, називаємо, приїхав до країни у січні, то це була величезна подія. І він дійсно все ще може багато чого запропонувати світу футболу. Після приїзду Кріштіану, популярність ліги помітно зросла, і всі ці великі гравці переїхали до Саудівської Аравії фактично завдяки ньому", — заявив Джеррард.