Джеррард: У Саудівській Аравії називаємо Роналду GOAT

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду зробив вагомий внесок у розвиток футболу у Саудівській Аравії.

Про це заявив головний тренер Аль-Іттіфака Стівен Джеррард.

🚨 Steven Gerrard: “I think the arrival of the GOAT, as we call him, was a huge deal, and he still has a lot to offer in football. After the arrival of Cristiano Ronaldo, the popularity of the league increased and other big named players moved to Saudi Arabia.” pic.twitter.com/dxLYftVcXS