Головне
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 13:24 4641 2
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:26 3492
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію
Сьогодні 12:34 78625
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 11:43 343208 6
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 10:41 46367
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією
Сьогодні 10:40 490
Україна прийматиме Італію: розклад матчів відбору на Євро-2024
Сьогодні 08:17 753
Іспанія переграла Грузію, Бельгія розгромила Азербайджан: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:44 1301
Дмитро Лазуткін - бути на війні й продовжувати творити
Вчора 23:15 484
Джокович виграв Підсумковий турнір ATP
Вчора 20:57 555
Прямі трансляції

Джеррард: У Саудівській Аравії називаємо Роналду GOAT

Джеррард розповів про вклад Роналду в футбол Саудівської Аравії
Сьогодні 14:21 182 0
Джеррард: У Саудівській Аравії називаємо Роналду GOAT
#Кріштіану Роналду, #Аль-Наср, #Стівен Джеррард, #Аль-Іттіфак

Джерело - Чемпіон.

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду зробив вагомий внесок у розвиток футболу у Саудівській Аравії.

Про це заявив головний тренер Аль-Іттіфака Стівен Джеррард.

  "I'm feel": Роналду по-доброму підколов Усика після бою Ф'юрі – Нганну

"Я думаю, що коли Кріштіану Роналду, GOAT, як ми його тут, у Саудівській Аравії, називаємо, приїхав до країни у січні, то це була величезна подія. І він дійсно все ще може багато чого запропонувати світу футболу. Після приїзду Кріштіану, популярність ліги помітно зросла, і всі ці великі гравці переїхали до Саудівської Аравії фактично завдяки ньому", — заявив Джеррард.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 4641 2
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію 78625
Україна - Італія: онлайн-трансляція Україна - Італія: онлайн-трансляція 3492
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 46367
Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію Україна жодного разу не перемагала Італію - лише дві нічиї: час переписати історію 2854
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 343208 6
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43353 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 68806
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155350 7
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16507 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13291 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51345 2