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10-річний гравець амфутбольного клубу Покрова відкриватиме фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером

Олексій Мурзак — 11 травня 2025, 19:10
10-річний гравець амфутбольного клубу Покрова відкриватиме фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером
Скріншот

10-річний Михайлик, апмфутболіст команди Покрова, поїде до Мюнхена на відкриття фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером, що відбудеться 31 травня в Мюнхені.

Про це під час нагородження клубу повідомили організатори змагань Весняного Кубку Ліга Дужих, який завершився сьогодні, 11 травня. Михайлик буде серед дітей, які виведуть фіналістів на вирішальний поєдинок.

Окрім цього, він також отримав медаль на рівні з гравцями донецького клубу, який виграв Суперлігу.

Як відомо, переможцем Першої ліги стали Хрестоносці з Луцька.

Раніше повідомлялося, що соціальний проєкт Української асоціації футболу з розвитку та популяризації ампфутболу "Ліга дужих" став лауреатом престижної премії UEFA FootbALL Awards 2025 у категорії "Національна асоціація".

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