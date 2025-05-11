Колос-2 влаштував гольове шоу з другою командою Металіста 1925 у 17 турі Другої ліги

У неділю, 11 травня, низкою матчів продовжився 17-й тур Другої ліги України з футболу сезону 2024/25.

Зокрема, в перших поєдинках ігрового дня Тростянець зіграв унічию з Гірником, а вінницька Нива програла столичному Локомотиву.

Гольову зустріч видали другі команди Колоса та Металіста 1925, які на двох забили 7 м'ячів. У підсумку перемогу з рахунком 5:2 святкували футболісти з Ковалівки.

У ще одному поєдинку друга команда Олександрії поступилася Чернігову.

Чемпіонат України – Друга ліга

Група В, 17 тур, 11 травня

Тростянець – Гірник-Спорт 0:0

Нива Вінниця – Локомотив Київ 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 68 Романчук

Колос-2 – Металіст 1925-2 5:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 26 Колесник, 2:0 – 39 Колесник, 2:1 – 54 Карпізін, 3:1 – 75 Недоля, 4:1 – 90 Головкін, 5:1 – 90+4 Головкін, 5:2 – 90+6 Карпізін

Олександрія-2 – Чернігів 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Шалфєєв, 0:2 – 61 Кулик, 1:2 – 62 Зубаєв

Ворскла-2 – Чайка

Вчора, 10 травня, Скала 1911 несподівано обіграла лідера чемпіонату Пробій Городенка з рахунком 4:2. Друга команди групи "А" львівський Рух-2 вдома розгромив тернопільську Ниву-2.