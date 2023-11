"I'm feel": Роналду по-доброму підколов Усика після бою Ф'юрі – Нганну

Кріштіану показав, що чудово знає фірмову фразу українця

5-разовий володар Золотого м'яча Кріштіану Роналду тепло поспілкувався з володарем титулів WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Олександром Усиком після бою Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну.

Португальський футболіст звернувся до українського боксера зі словами "I'm feel", Усик відповів: "I'm very feel".

Після цього спортсмени по-дружньому посміялись та потисли руки. Гравець Аль-Насра також устиг поцікавитись у співрозмовника, коли в нього наступний бій.

Фраза "I'm feel" давно стала візитівкою Усика з часів коли він лише починав вивчати англійську мову та якось припустився кумедної помилки. Перед одним із поєдинків у Олександра спитали, як він себе почуває ("Нow do you feel?"), на що той відповів "I’m feel! I’m very feel" (Я почуваюсь! Я дуже почуваюсь).

Нагадаємо, скоро Усик повинен битися проти Ф'юрі - бій попередньо призначили на 23 грудня, але сьогодні відомий інсайдер Майк Коппінджер у Twitter повідомив, що поєдинок перенесуть на лютий наступного року.

