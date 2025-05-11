На тренера, якого ЗМІ сватають в Шахтар, з'явився ще один претендент

Клуб Ла Ліги Хетафе зробив пропозицію головному тренеру Еюпспора Арда Турану, до якого також приписують інтерес з боку Шахтаря.

Про це повідомив турецький коментатор Ертем Шенер.

Команда програла 5 останніх матчів та наразі йде тринадцятою в таблиці іспанської першості.

Також Шенер підтвердив інформацію про те, що Шахтар надіслав пропозицію Еюпспору.

Зазначимо, що ексфутболіст Барселони очолює Еюпспор з квітня 2023 року і наразі клуб посідає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги після 33 турів – 50 очок та відставання від третього місця на сім залікових балів.

Для Турана це перший клуб у тренерській кар’єрі. Як гравець Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.

Раніше і сам фахівець прокоментував інформацію про інтерес до його персони з боку "гірників".