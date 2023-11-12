Ланс вирвав перемогу у Марселя: результати матчів 12 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
12 листопада у 12-му турі французької Ліги 1 відбулося п'ять матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
12 тур, 12 листопада
Клермон - Лор’ян 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 69 Ніколсон
Лілль - Тулуза 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Йоро, 1:1 - 65 Даллінга
Мец - Нант 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 3 Ден Керхоф, 1:1 - 12 Сімон, 2:1 - 28 Елісор, 3:1 - 85 Асоро
Ренн - Ліон 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 67 О'Браєн
Ланс - Марсель 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90 Граді
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!