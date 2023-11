Голкіпер Реала Андрій Лунін включений у команду тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє аналітичний портал Sofascore.

Українець вийшов у стартів у матчі Ліги чемпіонів проти Браги (3:0) та отримав оцінку 8.2.

