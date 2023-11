Захисник Барселони Алонсо веде перемовини з Атлетіко

Захисник Барселони Маркос Алонсо може продовжити кар'єру в Атлетіко.

Про це повідомляє журналіст Жак Талбо.

32-річний іспанець вже веде перемовини з "матрацниками" щодо переходу на правах вільного агента наступного літа.

Exc: Understand Barcelona defender Marcos Alonso is in talks with Atletico Madrid over a move for June 2024. Huge doubt Barcelona will active the option in his current deal. @Transfersdotcom https://t.co/ZhQNrUkZeG