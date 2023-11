Миколенко: Забивати на Гудісоні - дивовижне відчуття

Евертон заслужив на перемогу в матчі з Брайтоном (1:1).

Про це заявив захисник "ірисок" Віталій Миколенко.

Актуально: Миколенко - серед найкращих гравців матчу Евертон - Брайтон

"It's an amazing feeling to score at Goodison Park. Two years ago, I could not have imagined achieving this."



More to come from Myko. 💪🇺🇦