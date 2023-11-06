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Миколенко: Забивати на Гудісоні - дивовижне відчуття

Миколенко прокоментував нічию з Брайтоном
Сьогодні 13:52 119 0
Миколенко: Забивати на Гудісоні - дивовижне відчуття
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Евертон заслужив на перемогу в матчі з Брайтоном (1:1).

Про це заявив захисник "ірисок" Віталій Миколенко.

"Я розчарований. Ми зіграли добре та заслужили три очки. Ми були гострі, а вболівальники справді зіграли свою роль. Думаю, у підсумку нам не пощастило. Прем’єр-ліга - це важка ліга, можливо, найкраща у світі.

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Потрібен час, щоб адаптуватися, але у мене є чудові товариші по команді, і я думаю, що ми сильна команда, яка грає добре. Я хочу продовжувати намагатися робити свій внесок у це. Це дивовижне відчуття — забивати на Гудісон Парк. Два роки тому я не міг уявити, що досягну цього", - сказав Миколенко.

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