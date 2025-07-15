Ворскла призначила нового головного тренера

Колишній тренер Чорноморця Олександр Бабич очолив полтавську Ворсклу, яку напередодні залишив Желько Любенович.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на два роки – до літа 2027 року. Фінансові деталі не розголошуються.

У тренерський штаб Бабича увійшли вихованець полтавського футболу Володимир Бєлаков, Валерій Куценко і тренер воротарів Дмитро Стойко.

Останнім місцем роботи Бабича був Чорноморець. У другій половині сезону на посаді тренера його змінив Олександр Кучер, а самого фахівця перевели на посаду спортивного директора "моряків", яку він залишив на початку червня.

До цього він також працював у Кривбасі, Маріуполі, окрім цього тренував болгарські футбольні клуби Фратрія та Пірін.

У Ворсклі Бабич замінить сербського фахівця Желько Любеновича, який попрацював на посаді головного тренера лише 17 днів та не встиг провести жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, полтавський клуб за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.