Карпати розірвали контракт з Чехом

Львівські Карпати розірвали контракт з 26-річним півзахисником Максимом Чехом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду розірвали за згодою сторін.

Центральний півзахисник приєднався до львівського клубу влітку 2023 року на правах вільного агента. У його активі 18 матчів у складі "зелено-білих", відзначився голом та результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що на зборах в Австрії Карпати переглянуть трьох легіонерів.

Напередодні львівський клуб зіграв перший спаринг, в якому зіграв внічию з чинним володарем Кубку Австрії – Вольфсбергером.