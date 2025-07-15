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Карпати розірвали контракт з Чехом

Олександр Булава — 15 липня 2025, 19:32
Карпати розірвали контракт з Чехом
Максим Чех
ФК Карпати

Львівські Карпати розірвали контракт з 26-річним півзахисником Максимом Чехом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угоду розірвали за згодою сторін.

Центральний півзахисник приєднався до львівського клубу влітку 2023 року на правах вільного агента. У його активі 18 матчів у складі "зелено-білих", відзначився голом та результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що на зборах в Австрії Карпати переглянуть трьох легіонерів.

Напередодні львівський клуб зіграв перший спаринг, в якому зіграв внічию з чинним володарем Кубку Австрії – Вольфсбергером.

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