Карпати розірвали контракт з Чехом
Максим Чех
ФК Карпати
Львівські Карпати розірвали контракт з 26-річним півзахисником Максимом Чехом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угоду розірвали за згодою сторін.
Центральний півзахисник приєднався до львівського клубу влітку 2023 року на правах вільного агента. У його активі 18 матчів у складі "зелено-білих", відзначився голом та результативною передачею.
Раніше повідомлялося, що на зборах в Австрії Карпати переглянуть трьох легіонерів.
Напередодні львівський клуб зіграв перший спаринг, в якому зіграв внічию з чинним володарем Кубку Австрії – Вольфсбергером.