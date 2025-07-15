Там, де є щастя, – ексвласник Формули-1 дав пораду Ферстаппену щодо вибору команди

Колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун висловив свою думку, яким чином пілот Ред Булл Макс Ферстаппен має обрати свій наступний кар'єрний шлях.

Слова 94-річного британця наводить Planet F1.

Звільнення Крістіана Хорнера з посади керівника команди ще більше закрутило питання про те, в якій команді Ферстаппен опиниться в наступному році.

У той час, як Мерседес продовжує боротися за 27-річного нідерландця, Екклстоун заявив, що Макс має зробити вибір, покладаючись на власні відчуття.

"Я думаю, що він повинен бути там, де він щасливий. І де б це не було, поки він щасливий, він все одно зможе виступати так, як він виступає зараз, тому що він не з тих, хто путається під ногами, чи не так? Я маю на увазі, що він дуже відвертий у тому, що він говорить і що він робить", – сказав Екклстоун.

При цьому Берні натякнув, де він хотів би побачити Макса Ферстаппена у наступному сезоні.

"Я хотів би, щоб він залишився там, де він є".

Нагадаємо, що контракт Макса Ферстаппена з Ред Булл розрахований до кінця 2028 року. Проте він містить пункти, за якими гонщик має можливість достроково залишити австрійський колектив.

Раніше Берні Екклстоун проїхався по Крістіану Хорнеру, розповівши, чому Ред Булл вирішив його звільнити.