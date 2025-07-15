Олімпійська чемпіонка вирішила завершити кар'єру в 25-річному віці

Зіркова бельгійська гімнастка Ніна Дервал оголосила про завершення кар'єри в 25-річному віці.

Про це вона повідомила у себе в Instagram.

"Якщо я хочу зіграти значну роль на чемпіонаті світу чи Олімпійських іграх, мені доведеться ще більше навантажувати своє тіло і займатися довше, і я більше не готова ризикувати", – цитує її слова HLN.be.

Місяць тому на чемпіонаті Європи в німецькому Лейпцигу Ніна здобула два "золота" на брусах та колоді.

Дервал стала Олімпійською чемпіонкою Токіо-2021 на різновидових брусах, а в 2019 та 2018 роках ставала чемпіонкою світу у цій дисципліні.

"Я досягла того, чого хотіла і змогла досягти. Я змогла довести, на що я здатна. Останніми тижнями мій розум все частіше запитує: "Хіба цього недостатньо? Чи варто ризикувати своїм тілом? На що я мушу нарешті дійти висновку: достатньо", – резюмувала спортсменка.

Ніна минулими вихідними вийшла заміж. Очікується, що тепер вона хоче більше часу присвятити сім'ї.

Нагадаємо, віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова висловила своє публічне незадоволення роботою Міністерства молоді та спорту Україна та його очільником Матвієм Бідним.

На початку травня чоловіча збірна України хотіла бойкотувати чемпіонат Європи через усунення головного тренера команди Геннадія Сартинського, у якого був конфлікт із Захаровою.

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. Також він повідомив, що спроби Захарової прибрати його з посади тривають вже 2 роки.