Голи Мудрика претендують на звання найкращого у жовтні у Челсі

Розпочалося голосування на звання найкращого гола Челсі за підсумками жовтня.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

До уваги беруться м'ячі чоловічої, жіночої та молодіжних команд.

Усього номінуються 7 голів серед яких два у виконанні українського лівого вінгера Михайла Мудрика.

Some great goals in here! 🤩



Vote for your favourite from October! ⤵️