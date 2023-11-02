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Голи Мудрика претендують на звання найкращого у жовтні у Челсі

До уваги беруться м'ячі чоловічої, жіночої та молодіжних команд
Вчора 23:35 269 0
Голи Мудрика претендують на звання найкращого у жовтні у Челсі
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Розпочалося голосування на звання найкращого гола Челсі за підсумками жовтня.

Про це повідомляє пресслужба лондонців.

До уваги беруться м'ячі чоловічої, жіночої та молодіжних команд.

Усього номінуються 7 голів серед яких два у виконанні українського лівого вінгера Михайла Мудрика.

Нагадаємо, Мудрик може відновитися до матчу з Тоттенгемом.

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