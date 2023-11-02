Голи Мудрика претендують на звання найкращого у жовтні у Челсі

Джерело - Чемпіон.
Розпочалося голосування на звання найкращого гола Челсі за підсумками жовтня.
Про це повідомляє пресслужба лондонців.
До уваги беруться м'ячі чоловічої, жіночої та молодіжних команд.
Усього номінуються 7 голів серед яких два у виконанні українського лівого вінгера Михайла Мудрика.
Some great goals in here! 🤩— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 2, 2023
Vote for your favourite from October! ⤵️
Нагадаємо, Мудрик може відновитися до матчу з Тоттенгемом.
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