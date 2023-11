Манчестер Юнайтед не має наміру змінювати головного тренера

Манчестер Юнайтед не розглядає варіант зі зміною головного тренера Еріка тен Гага.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 0:3: огляд матчу

🚨🔴 Manchester United deny any idea or contact to replace Erik ten Hag with new head coach.



Club sources guarantee stories on new manager are ‘categorically false’. pic.twitter.com/gy0uOQkKC4