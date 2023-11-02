Манчестер Юнайтед не має наміру змінювати головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед не розглядає варіант зі зміною головного тренера Еріка тен Гага.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 0:3: огляд матчу
"Манчестер Юнайтед заперечує будь-які ідеї або контакти щодо заміни Еріка тен Гага новим головним тренером. Клубні джерела гарантують, що історії про нового тренера є "категоричною неправдою", - написав Романо.
🚨🔴 Manchester United deny any idea or contact to replace Erik ten Hag with new head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2023
Club sources guarantee stories on new manager are ‘categorically false’. pic.twitter.com/gy0uOQkKC4
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