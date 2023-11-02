Манчестер Юнайтед не має наміру змінювати головного тренера

Манчестер Юнайтед не розглядає варіант зі зміною головного тренера Еріка тен Гага.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 0:3: огляд матчу

"Манчестер Юнайтед заперечує будь-які ідеї або контакти щодо заміни Еріка тен Гага новим головним тренером. Клубні джерела гарантують, що історії про нового тренера є "категоричною неправдою", - написав Романо.