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Манчестер Юнайтед не має наміру змінювати головного тренера

Тен Гаг збереже свою посаду
Сьогодні 21:37 206 0
Манчестер Юнайтед не має наміру змінювати головного тренера
Фото: Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед не розглядає варіант зі зміною головного тренера Еріка тен Гага.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

  Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 0:3: огляд матчу

"Манчестер Юнайтед заперечує будь-які ідеї або контакти щодо заміни Еріка тен Гага новим головним тренером. Клубні джерела гарантують, що історії про нового тренера є "категоричною неправдою", - написав Романо.

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