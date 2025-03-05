Важливе місце для мене: Зінченко відреагував на розгромну перемогу Арсенала над ПСВ

Український футболіст висловився про розгромну перемогу Арсенала над ПСВ. Лондонський клуб здобув перемогу з рахунком 7:1.

Гравець збірної України в Instagram подякував за підтримку фанатам, а також зазначив, що Ейндховен для нього це дуже важливе місце.

"Яка ніч. Дякую за підтримку. Хорошої подорожі додому, "каноніри". Важливе місце для мене. ПСВ назавжди в моєму серці", – написав Зінченко.

Олександр грав за ПСВ у сезоні-2016/17 на правах оренди з Манчестер Сіті. За цей клуб футболіст провів 17 поєдинків у всіх турнірах.

Нагадаємо, у цій грі українець вийшов на поле на 71-й хвилині. Українець результативними діями не відзначився, але отримав одну з найнижчих оцінок у складі команди.

Нагадаємо, з усіма результатами матчів 1/8 фіналу ЛЧ за 4 березня можна ознайомитися ТУТ.