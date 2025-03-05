Титулований шотландський гонщик пояснив, чому Гамільтон знову може стати чемпіоном світу

Колишній пілот Формули-1 шотландець Девід Култгард вірить, що Льюїс Гамільтон у Феррарі знову зможе боротися за титул чемпіона світу.

Його слова передає Dailymail.co.uk.

"Він безперечно здатний зробити це знову. Він семиразовий чемпіон. Він може досягти більшого.

Все справді зводиться до того, чи має «Феррарі» конкурентоспроможну машину. Мерседеса торік вистачило на пару перемог – як для нього, так і для Джорджа Расселла, проте цього було замало для боротьби за титул.

Феррарі виграла пару гонок з Леклером і Сайнсом, але команда не билася на рівних з Ред Булл і, зрештою, Маклареном. Тож побачимо, чи має Феррарі сильний болід.

Якщо є все, що потрібно зробити – перемогти Шарля, і він знову стане чемпіоном", – заявив Култгард.