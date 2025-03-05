Іменитий хорват замість Вайта вийде на ринг проти Джойса

Хорват Філіп Хрговіч (17-1, 14 КО) вийде на ринг проти Джо Джойса (16-3, 15 КО) замість Ділліана Вайта (31-3, 21 КО), який змушений був знятися з бою через травму.

Про це повідомляє The Sun.

Поєдинок має відбутися як і планувалося 5 квітня в англійському Манчестері.

Хрговіч востаннє виходив на ринг у червні минулого року. Тоді він зазнав своєї першої поразки в кар'єрі, технічним нокаутом поступившись Даніелю Дюбуа в бою за звання тимчасового чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.

Найвідомішими суперниками Філіпа за кар'єру були Чжан Чжилей, Ерік Моліна та Кевін Джонсон. На Іграх-2016 він завоював бронзу.

Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів.