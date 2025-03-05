Сімеоне пояснив причини поразки Атлетіко від Реала в матчі Ліги чемпіонів

Наставник мадридського Атлетико прокоментував поразку від Реала в матчі 1/8 Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова цитує видання AS.

"Ми контролювали гру. Найкраще виявилася реакція команди на їхній ранній гол. Удар міг виявитися набагато болючішим, але команда відповіла дуже добре.

Ми прагнули зіграти так, як хотіли. Ми мали моменти. Ми добре завершили перший тайм, а другий розпочали так само, команда була в порядку. Але потім вони забили, і розпочалася інша гра. Ми ризикували пропустити третій, могли б боротися за нічию чи закінчити матч із тим самим результатом.

Обидва голи Реала виявилися ключовими. Ми не змогли впоратися з ними належним чином. Ми могли б зробити це краще. Це важливі моменти, які наразі поставили ситуацію на їхню користь", – сказав фахівець.