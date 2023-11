Атлетіко та Сімеоне близькі до підписання контракту

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне найближчим часом підпише нову угоду про співпрацю з мадридським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори між сторонами щодо підписання нового контракту знаходяться на завершальній стадії. Майже усі деталі вже готові.

Нинішній контракт спливає влітку наступного року, а новий договір буде розрахований до червня 2027-го року.

🔴⚪️ “My contract renewal? We’ve to think about Las Palmas”, replies Diego Simeone smiling.



The negotiation to sign new deal is at the final stages, almost there. 🏁🇦🇷 pic.twitter.com/uVcRH9mEAu