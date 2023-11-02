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Атлетіко та Сімеоне близькі до підписання контракту

Нинішній контракт спливає влітку наступного року
Сьогодні 20:59 167 0
Атлетіко та Сімеоне близькі до підписання контракту
Фото: Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #Дієго Сімеоне

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне найближчим часом підпише нову угоду про співпрацю з мадридським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори між сторонами щодо підписання нового контракту знаходяться на завершальній стадії. Майже усі деталі вже готові.

Нинішній контракт спливає влітку наступного року, а новий договір буде розрахований до червня 2027-го року.

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