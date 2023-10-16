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Модрич зіграв 1000 матчів у кар'єрі

Неймовірне досягнення хорватського півзахисника
Сьогодні 13:10 215 0
Модрич зіграв 1000 матчів у кар'єрі
Фото - gettyimages
#Лука Модрич

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич напередодні, 15 жовтня, відіграв матч відбору на Євро-2024 зі збірною Вельсу (1:2).

Про це повідомляє Madrid Xtra

Ця зустріч стала для 38-річного футболіста ювілейної 1000-ї у кар'єрі.

Актуально: Вельс - Хорватія 2:1: огляд матчу

Майже половину всіх матчів Модрич провів у футболці мадридського Реала, 497 разів виходячи у складі "Королівського клубу". Також на рахунку володаря Золотого м'яча 2018 року 170 матчів за збірну Хорватії, 160 матчів за Тоттенгем, 130 матчів у складі загребського Динамо і ще 43 матчі у клубах Зриньські та Інтер Запрешич.

Раніше повідомлялося, що Мессі хоче, щоб Модрич перейшов в Інтер Маямі.

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