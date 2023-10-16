Модрич зіграв 1000 матчів у кар'єрі

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної Хорватії Лука Модрич напередодні, 15 жовтня, відіграв матч відбору на Євро-2024 зі збірною Вельсу (1:2).
Про це повідомляє Madrid Xtra
Ця зустріч стала для 38-річного футболіста ювілейної 1000-ї у кар'єрі.
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Майже половину всіх матчів Модрич провів у футболці мадридського Реала, 497 разів виходячи у складі "Королівського клубу". Також на рахунку володаря Золотого м'яча 2018 року 170 матчів за збірну Хорватії, 160 матчів за Тоттенгем, 130 матчів у складі загребського Динамо і ще 43 матчі у клубах Зриньські та Інтер Запрешич.
🇭🇷 Luka Modrić has played his 1000th game of his career tonight.— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 15, 2023
Legend. ⭐️ pic.twitter.com/gMwou3h09x
Раніше повідомлялося, що Мессі хоче, щоб Модрич перейшов в Інтер Маямі.