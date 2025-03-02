ЮЧС-2025. Борковський став найкращим серед українців у спринті

В Естерсунді (Швеція) в межах юніорського чемпіонату світу з біатлону пройшов спринт, у якому Богдан Борковський продемонстрував найкращий результат серед українців, фінішувавши на 25-му місці.

20-річний біатлоніст продемонстрував не найкращу стрільбу, допустивши три промахи (два з них були під час "льожки"). З відставанням від переможця у трохи більше, ніж дві хвилини Борковський опинився на фініші в середині третього десятка.

Трохи позаду нього розмістився Сергій Супрун, який був куди точнішим (всього один промах стоячи), але мав проблеми з ходом. Його виступ завершився на 31-й позиції.

Михайло Хміль, як і Борковський, не закрив три мішені, внаслідок чого міг розраховувати лише на 41-ше місце. А Володимир Аксюта цього дня був найменш точним – одразу шість промахів та підсумкове 64-те місце.

Перемогу в спринтерській гонці здобув норвежець Хавард Тостеруд. Півхвилини йому програв словак Якуб Боргула. "Бронзу" виграв чех Петр Хак.

ЮЧС-2025. Спринт, юніори

1. Хавард Тостеруд (Норвегія, 0+0) 26:33,6

2. Якуб Боргула (Словаччина, 0+0) +33,4

3. Петр Хак (Чехія, 0+0) +37,4

...

25. Богдан Борковський (Україна, 2+1) +2:07,0

31. Сергій Супрун (Україна, 1+0) +2:14,2

41. Михайло Хміль (Україна, 1+2) +2:46,5

64. Володимир Аксюта (Україна, 2+4) +4:36, 7

Завтра, 3 березня, юніори братимуть участь у ще одній гонці ЮЧС-2025, але цього разу вони вийдуть на масстарт.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся спринт серед юніорок, де Олена Городна була дуже близькою до нагороди.