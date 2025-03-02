Стрибки з трампліна. Українці не пробилися в фінальний раунд на ЧС-2025

Українські стрибуни Євген Марусяк і Віталій Калініченко не пробилися в фінальний раунд особистого турніру на нормальному трампліні (HS 102) на чемпіонаті світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі.

Марусяк стрибнув на 97,5 метра та показав у підсумку найобразливіший, 31-й результат. У фінальний раунд проходять 30 кращих за підсумками першого раунду. Калініченко пролетів 92,5 метри та посів 43 місце з 50 учасників.

Завдяки стрибку на новий рекорд трампліну (108 метрів) перший раунд виграв господар змагань, норвежець Маріус Ліндвік. Він випереджає німця Андреаса Веллінгера та австрійця Яна Хьорля.

Результати першої спроби:

У суботу, 1 березня Марусяк і Калініченко пройшли кваліфікацію з 24-м і 43-м результатами відповідно.

У підсумку турнір завершився перемогою Ліндвіка, який випередив Веллінгера та Хьорля.