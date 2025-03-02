Брайтон у додатковий час дотиснув Ньюкасл та вирвав путівку до чвертьфіналу Кубку Англії

Сьогодні, 2 березня, програма 1/8 фіналу Кубку Англії сезону-2024/25 закривалася останніми двома матчами.

В першому з них зійшлися Ньюкасл та Брайтон. Спочатку команди були не дуже активними, створивши малу кількість небезпечних моментів під час першого тайму. Тим дивніше, що саме в перші 45 хвилин гри були забиті усі голи в межах основного часу.

На 22-й хвилині "сороки" вийшли вперед після того, як Александер Ісак реалізував пенальті. Але Янкуба Мінте відзначився голом у роздягальню, відновивши паритет.

Після перерви "чайки" перехопили ініціативу, майже позбавивши суперника можливості створювати моменти. Але замість голів команди організували вилучення. Спочатку руки розпустив Ентоні Гордон, а трохи згодом до нього в підтрибунному приміщенні приєднався Тайрік Лемпті.

У скорочених складах Брайтон зумів скористатися простором та вирвати перемогу. Це Данні Велбек отримав м'яч у штрафному майданчику та вправно перекинув його через Мартіна Дубравку.

Кубок Англії з футболу-2024/25

1/8 фіналу, 2 березня

Ньюкасл – Брайтон 1:2 (1:1, додатковий час 0:1)

Голи: 1:0 – 22 Ісак (пенальті), 1:1 – 44 Мінте, 1:2 – 114 Велбек.

Вилучення: 83 Гордон (Ньюкасл, пряма червона картка) – 90+1 Лемпті (Брайтон, друга жовта картка).

В останньому матчі 1/8 фіналу Кубку Англії на "Олд Траффорд" Манчестер Юнайтед приймає Фулгем.

Манчестер Юнайтед – Фулгем (0:0) гра тримває

Нагадаємо, що вчора Максим Таловєров забив гол у межах Кубку Англії, вразивши ворота Манчестер Сіті. Проте Плімут українця не зміг втримати перевагу.