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Мессі хоче, щоб Модрич перейшов в Інтер Маямі

Сьогодні 21:34 126 0
Мессі хоче, щоб Модрич перейшов в Інтер Маямі

Нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі теж зацікавлений в підписанні півзахисника Реала Луки Модрича.

Про це повідомляє Cadena SER.

Відомо, що таке бажання має й власник клубу Девід Бекхем, який місяць тому зустрічався з Модричем у Маямі. Але Лука сказав, що поки що його пріоритет - Реал.

Він також розраховує зіграти на Євро-2024 у складі Хорватії. Влітку він вже відхилив велику пропозицію із Саудівської Аравії.

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